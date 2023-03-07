Політика

ЗМІ: У справі про підрив “Північних потоків” виявлено “український слід”

7 Березня 2023 19:25
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північний потік

Розвідка США вважає, що «Північні потоки» підірвало «проукраїнське угруповання». Принаймні про це повідомляють джерела The New York Times.

За даними видання, США отримали нові розвіддані — і з них випливає, що за саботажем на газопроводах стоять противники президента Володимира Путіна. При цьому американська розвідка не має відомостей про те, що операція якось погоджувалася з Володимиром Зеленським чи іншими українськими чиновниками. Але є припущення, що диверсію влаштували «маріонеткові сили», пов’язані з урядом чи службами безпеки України.

Як стверджують американські чиновники, диверсію зробили громадяни Росії або України — або їх команда взагалі була змішаною. Сам підрив влаштували за допомогою вибухівки, закладеної досвідченими водолазами. США також вивчили версію про причетність Росії до знищення своїх газопроводів, але жодних доказів на її користь так і не знайшли.

Раніше американський журналіст Сеймур Херш повідомив, що вибухи на «Північних потоках» влаштували США під прикриттям навчань НАТО та за підтримки Норвегії. За його даними, операцію почали планувати ще до широкомасштабного вторгнення, коли Росія стягнула війська до кордонів України.


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