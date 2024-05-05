Політика

ЗМІ: США призупинили постачання боєприпасів Ізраїлю

5 Травня 2024 20:39
зброя, ізраїль, хамас
155-мм артилерійські снаряди поруч із самохідною гаубицею, розгорнутою на позиції біля кордону з Ліваном на півночі Ізраїлю. 18 жовтня 2023 року / Фото Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена минулого тижня призупинила постачання Ізраїлю боєприпасів американського виробництва, повідомляє портал Axios із посиланням на ізраїльських чиновників.

Як зазначає Axios, це перший такий випадок після нападу ХАМАС на ізраїльську територію в жовтні 2023 року.

За даними джерел порталу, це “викликало серйозну стурбованість в ізраїльському уряді”.

Останніми місяцями влада США регулярно закликає Ізраїль докладати значно більше зусиль для надання гумдопомоги мирним палестинцям із Гази. Крім того, у Вашингтоні закликали ізраїльських військових акуратніше вибирати цілі для ударів.

7 жовтня рух ХАМАС здійснив напад на Ізраїль. У відповідь ЦАХАЛ почав військову операцію проти ХАМАС.

Наприкінці квітня Байден підписав схвалений Конгресом США пакет законопроєктів про додаткову фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Закон передбачає, зокрема, виділення додаткової військової допомоги Ізраїлю на суму близько $26,4 млрд. Із цих коштів $9,1 млрд підуть на гуманітарні потреби.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Травня 2024 20:02

Протягом доби відбулося понад 100 бойових зіткнення – Генштаб
5 Травня 2024 19:12

У Харкові зростає кількість постраждалих
5 Травня 2024 17:34

Росіяни вдарили по Слов’янській ТЕС 5 ракетами
5 Травня 2024 17:13

Правоохоронці показали фото з наслідками удару по центру Харкова
5 Травня 2024 16:41

Росіяни атакували села Куп’янського району
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
усі думки