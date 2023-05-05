ЗМІ повідомили про причину істерики Пригожина

Західні та українські джерела не фіксують відведення військових формувань ПВК Вагнер, пишуть ЗМІ.

Як заявляє Київ, Пригожин не виводитиме “Вагнер” з Бахмута.

Тим часом джерело каже, що істерика Пригожина та його звинувачення на адресу Міноборони викликані тим, що Пригожин давав особисті гарантії Путіну взяти Бахмут до 9 травня. І тепер намагається перекласти свій прокол на Шойгу та Герасимова.

Раніше фінансист ПВК «Вагнер» Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе своїх найманців із Бахмута після 10 травня.