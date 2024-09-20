Суспільство

ЗМІ назвали ймовірну причину катастрофи українського F-16
20 Вересня 2024 20:16
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авіакатастрофа
Українські винищувачі f-16 / Фото: Офіс президента

Українські Повітряні сили втратили винищувач F-16, який розбився в авіакатастрофі в понеділок, 26 серпня. Це сталося під час відбиття масованої комбінованої атаки. У бою загинув пілот Олексій Месь з позивним “Мунфіш”.

Портал Breaking Defense з посиланням на джерела пише, що ймовірна причина катастрофи – це влучання уламків збитої російської ракети.

За даними видання, F-16 пролетів через хмару уламків, після перехоплення однієї з ракет. Ці уламки могли пошкодити двигун та інші частини літака, внаслідок чого той був знищений.

За даними Breaking Defense, Україна таким чином вже втрачала чотири винищувачі – два МіГ-29 і два Су.


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