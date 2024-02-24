Кримінал

ЗМІ: ДБР затримало керівника поліції Волині

24 Лютого 2024 19:11
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Як повідомляють місцеві ЗМІ, керівника ГУНП Волинської області було затримано за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги.

“Затриманий організував схему, за якою гуманітарні автомобілі, призначені для допомоги українським військовим, завозились на Волинь через благодійний фонд. Згодом 52 з цих автівок були продані з автомайданчиків”, – йдеться у повідомленні.

ДБР затримало керівника ГУНП у Волинській області / Фото з відкритих джерел

Наразі офіційної інформації щодо затримання з боку правоохоронних органів не надходило. Очікується, що найближчим часом буде оприлюднено офіційну заяву з деталями справи.


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