ЗМІ: ДБР затримало керівника поліції Волині

Як повідомляють місцеві ЗМІ, керівника ГУНП Волинської області було затримано за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги.

“Затриманий організував схему, за якою гуманітарні автомобілі, призначені для допомоги українським військовим, завозились на Волинь через благодійний фонд. Згодом 52 з цих автівок були продані з автомайданчиків”, – йдеться у повідомленні.

ДБР затримало керівника ГУНП у Волинській області / Фото з відкритих джерел

Наразі офіційної інформації щодо затримання з боку правоохоронних органів не надходило. Очікується, що найближчим часом буде оприлюднено офіційну заяву з деталями справи.