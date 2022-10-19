“Зливати воду і консервувати будинки”. В Харківській ОВА є план на випадок масованих ударів армії РФ

У разі масованих ударів російських окупантів по об’єктах енергетичної інфраструктури Харківщини жителям області запропонують евакуацію.

Про це повідомив директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Сергій Магдисюк.

“Якщо буде масові удари і ми протягом двох діб не зможемо відновити теплопостачання, ми будемо зливати воду і консервувати будинки. Людям буде запропонована евакуація на той період, поки будуть проводити роботи. В нас закуплені палатки, буржуйки, закуплені печі, щоб люди могли приготувати їжу. Дизель-генератор, щоб могли зарядити телефони”, — сказав він.

За його словами, на Харківщині розробили аварійні схеми на випадок відключення підстанцій чи котелень.

“Постійно наносяться удари по підстанціях. Наносяться удари по ТЕЦ, ТЕС. Намагаються зруйнувати їх. Тобто якщо мета буде досягнута, то буде дуже важко взагалі говорити про опалювальний сезон взагалі. Не буде електроенергії, не будуть працювати котельні, не будуть працювати теплостанції”, — пояснює Магдисюк.

З трьох великих підстанцій на Харківщині одна зруйнована повністю, сказав він.

Між тим, сьогодні та завтра у різних регіонах України можливі віялові відключення електрики для спрощення відновлення зруйнованої інфраструктури.

Про це повідомив радник міністра енергетики Олександр Харченко в ефірі національного телемарафону.

З його слів, серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури країни.