Жителя Київщини підозрюють у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії

Поліцейські Київщини викрили 48-річного жителя Борисполя, який у соцмережах налагодив контакт із малолітніми дітьми й змушував їх брати участь у створенні порнографічних матеріалів, які розповсюджував в інтернеті.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

За даними слідства, чоловік у 2021 році, використовуючи соціальні мережі, виготовляв фото- та відеоматеріали порнографічного змісту за участі дітей.

Надалі він розповсюджував ці файли через інтернет та примушував дітей до участі у створенні нових матеріалів, застосовуючи психологічний тиск та погрози – розповіли в поліції.

Зловмиснику повідомили про підозру за фактами виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії та вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб (ч. 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України).