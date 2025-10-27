        Кримінал

        Жителя Київщини підозрюють у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії

        Галина Шподарева
        27 Жовтня 2025 17:05
        Затриманий за підозрою у розповсюдженні дитячого порно / Фото: Поліція Київщини
        Поліцейські Київщини викрили 48-річного жителя Борисполя, який у соцмережах налагодив контакт із малолітніми дітьми й змушував їх брати участь у створенні порнографічних матеріалів, які розповсюджував в інтернеті.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        За даними слідства, чоловік у 2021 році, використовуючи соціальні мережі, виготовляв фото- та відеоматеріали порнографічного змісту за участі дітей.

        Надалі він розповсюджував ці файли через інтернет та примушував дітей до участі у створенні нових матеріалів, застосовуючи психологічний тиск та погрози – розповіли в поліції.

        Зловмиснику повідомили про підозру за фактами виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії та вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб (ч. 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України).


