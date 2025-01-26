Журналісти Reuters показали як відбувається процес запуску далекобійних українських дронів

Війну Росії та України часто називають війною дронів через постійне використання безпілотників у бойових діях. Агентству Reuters вдалося потрапити на запуск далекобійних українських безпілотників.

Безпілотні літальні апарати з вибуховими боєголовками є частиною української кампанії deep strikes (далекобійних ударів), які мають на меті завдати ударів по Росії далеко за лінією фронту, пише Reuters.

“Наша головна мета – завдати ударів по логістичних вузлах в тилу, складах боєприпасів і зменшити тиск противника на фронті”, – сказав командир батальйону ударних БПЛА “Каспер”.

Процес запуску дальніх українських дронів-камікадзе / Фото: Reuters

Удари безпілотниками по території Росії в січні стали одними з наймасштабніших з початку війни.

У ніч на 26 січня ударні дрони атакували нафтопереробний завод у місті Рязань. Цей нафтопереробний завод перебуває під контролем компанії «Роснефть» має заявлений об’єм переробки нафтопродуктів до 17 млн тонн на рік.

Це робить його одним з найбільших НПЗ в Росії. Він розташований на відстані понад 450 кілометрів від кордону України.

У ніч проти 24 січня український дрон вивів із ладу завод мікроелектроніки “Кремний Эл” у російському Брянську.

Це підприємство є одним із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. Його продукція використовується, зокрема, для військових потреб.