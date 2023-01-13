Політика

Журналісти CNN повідомляють, що спостерігають відхід ЗСУ із Соледара

13 Січня 2023 16:44
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бахмут

Знімальна група телекомпанії CNN передає із Соледара, що журналісти спостерігають організований відхід українських військ із міста.

Група знаходиться приблизно за чотири кілометри від Соледара.

За словами кореспондента CNN Бена Уедмана, першу половину дня п’ятниці сторони продовжували запеклі бої.

Ознаки відступу ЗСУ почали виявлятися у другій половині дня. Та паніки серед військових немає.

Раніше у п’ятницю міноборони Росії оголосило про взяття Соледара, але на той момент незалежного підтвердження цієї інформації не було.

Утім, офіційних заяв української сторони немає і зараз. Київ неодноразово заявляв, що інформація противника про взяття міста не відповідає дійсності.

Між тим, український військовий, дислокований у Бахмуті, повідомив CNN, що українські підрозділи все ще перебувають на околицях Соледара.

Десантники 77-ї та 46-ї бригад “досі перебувають на західній околиці Соледару”, повідомив капітан 1-ої бригади спецназу України Тарас Березовець.

Однак, додав він, залишатися в Соледарі не має військового сенсу, оскільки він був “повністю зруйнований. Немає жодної будівлі, яка б пережила російські обстріли”.

Бойовий дух серед передових підрозділів залишається високим, сказав він, але додав, що, на його думку, рішення про відведення буде прийнято найближчими днями.

Тепер, за його словами, підрозділи бачать свою місію в тому, щоб протриматися якомога довше та знищити якомога більше бійців ПВК “Вагнера”.


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