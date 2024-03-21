Політика

Зеленський звернувся до лідерів ЄС із закликом про надання більшої кількості систем ППО 

21 Березня 2024 21:49
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зеленський, ппо, єс
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України закликав лідерів ЄС надати Україні більше систем ППО та боєприпасів.

Про це Зеленський сказав у своєму виступі на засіданні Європейської ради.

“Усі системи ППО, надані Україні, зокрема країнами Європи, дають жити нашим містам і селам. На жаль, наявних систем ППО не вистачає, щоб закрити від терору Росії всю нашу територію. І йдеться не про сотні систем, а про досяжну кількість, щоб захистити всю територію України. Ви всі знаєте, які кроки потрібно зробити. Закликаю вас допомогти захистити наші міста: Харків, Суми, Дніпро, Одесу, Херсон та інші. Треба дати надійний захист неба і над фронтом в Україні. Щоб Путін зазнав поразки в битві за українське небо”, – сказав Зеленський.

Крім того, він зазначив, що показники використання артилерії на фронті українськими воїнами зараз є принизливими для Європи, бо “Європа може забезпечити більше, і це критично важливо довести зараз”.

За словами Президента, Європі потрібна реальна оборонна самодостатність, і це може бути досягнуте лише завдяки нарощуванню виробництва зброї та боєприпасів на континенті.

“Україна демонструє, що це можна робити доволі швидко. Будь ласка, не втрачайте часу, який потрібен для активізації оборонних виробництв. Технологічний бік війни оновлюється, і потрібно встигати за змінами заради безпеки кожної країни Європи”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна пропонує Європі інвестувати у виробництво дронів – один з ключових видів зброї в сучасній війні. “Потенціал нашого виробництва дронів достатній, і потрібне достатнє фінансування для того, щоб реалізувати цей потенціал на фронті. Все, що ми будуємо для захисту України, працюватиме й для захисту всієї нашої Європи”, – наголосив він.


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