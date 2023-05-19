Зеленський зустрінеться з Байденом на полях саміту G7

Президент України Володимир Зеленський поїде на саміт G7 у Японії. Там він планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі національного телемарафону.

“Повідомлення президента Байдена (президент США під час саміту G7 сказав, що Вашингтон підтримує зусилля союзників й партнерів щодо навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16), з яким президент буде зустрічатися найближчими днями, і я думаю, що в деталях буде проговорювати не лише ці питання, але й багато інших питань”, – сказав Єрмак.

У керівника Офісу президента запитали, чи може він підтвердити той факт, що Зеленський таки особисто відвідає саміт G7 у Японії.

“Так, я можу це підтвердити”, – відповів Єрмак.

Раніше Зеленський висловив подяку американському лідеру Джо Байдену за підтримку “міжнародної коаліції винищувачів”.

“Вітаю історичне рішення США та президента Джо Байдена підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнить нашу армію в небі”, – написав голова держави у Twitter.

Також президент додав, що розраховує “обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі”, чим фактично підтвердив свою особисту участь у зустрічі лідерів “Групи семи” в Японії.

У Хіросімі (Японія) 19 травня розпочався саміт лідерів провідних демократичних держав світу, «Групи семи» або G7. Як повідомляє агенція Reuters, під час триденної зустрічі керівників Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та США обговорюватимуть виклики з боку Москви та Пекіна. Представників цих країн не запросили навіть як гостей саміту.