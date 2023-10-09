Зеленський змінив командувача Силами тероборони ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський 9 жовтня звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони ЗСУ та призначив замість нього Анатолія Баргилевича.
Відповідні укази №678/2023 та №679/2023 опубліковані на сайті Офісу президента.
“Звільнити Танцюру Ігоря Івановича з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України”, – йдеться в указі №678/2023.
Водночас в указі №679/2023 мовиться: “Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України”.
Ігор Танцюра очолював Сили територіальної оборони ЗСУ із травня 2022 року.
Анатолій Баргилевич з 2022 року був начальником штабу східного угруповання військ. У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.