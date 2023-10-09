Суспільство

Зеленський змінив командувача Силами тероборони ЗСУ

9 Жовтня 2023 14:38
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кадри, армія

Президент України Володимир Зеленський 9 жовтня звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони ЗСУ та призначив замість нього Анатолія Баргилевича.

Відповідні укази №678/2023 та №679/2023 опубліковані на сайті Офісу президента.

“Звільнити Танцюру Ігоря Івановича з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України”, – йдеться в указі №678/2023.

Водночас в указі №679/2023 мовиться: “Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України”.

Ігор Танцюра очолював Сили територіальної оборони ЗСУ із травня 2022 року.

Анатолій Баргилевич з 2022 року був начальником штабу східного угруповання військ. У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.


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