Зеленський заявив, що Україна продовжує робити кроки на шляху до інтеграції в НАТО

Україна продовжує робити кроки щодо інтеграції в НАТО. Президент Зеленський розповів, на якому етапі країна перебуває зараз.

Україна та НАТО починають спільну підготовку плану взаємосумісності.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Не збавляємо темп нашої інтеграції з НАТО. Зібрав представників ВР та урядовців, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту”, – розповів глава держави у своєму телеграмі.

За його словами, наразі є чіткий план запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях.

“Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі”, – додав Зеленський.

Президент зауважив, що Україна вже працює над військовою сумісністю з НАТО.

“Починаємо спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності”, – написав глава держави.