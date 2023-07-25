Зеленський заявив, що Україна продовжує робити кроки на шляху до інтеграції в НАТО

Україна продовжує робити кроки щодо інтеграції в НАТО. Президент Зеленський розповів, на якому етапі країна перебуває зараз.
Україна та НАТО починають спільну підготовку плану взаємосумісності.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Не збавляємо темп нашої інтеграції з НАТО. Зібрав представників ВР та урядовців, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту”, – розповів глава держави у своєму телеграмі.
За його словами, наразі є чіткий план запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях.
“Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі”, – додав Зеленський.
Президент зауважив, що Україна вже працює над військовою сумісністю з НАТО.
“Починаємо спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності”, – написав глава держави.