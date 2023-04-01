Політика

Зеленський запровадив санкції проти Богуслаєва та понад 230 росіян

1 Квітня 2023 15:36
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санкції, зеленський

Президент України Володимир Зеленський двома указами ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 квітня про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Про це повідомляє УП з посиланням на укази Зеленського.

Зеленський запровадив санкції проти експрезидента “Мотор Січі” В’ячеслава Богуслаєва та росіян. Окрім Богуслаєва в переліку декілька українців та понад 230 росіян. Також під санкціями опинилися 154 компанії з Росії та одна з окупованого Мелітополя.

Також санкції запроваджені проти Мінфіну РФ та Ради Федерації Федеральних зборів РФ. Санкції діятимуть 10 років.

В своєму наступному указі президент запровадив санкції проти 225 російських компаній та 33 росіян.


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