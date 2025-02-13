Зеленський запропонував призначити генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил

Президент Володимир Зеленський запропонував головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському розглянути призначення бригадного генерала Сергія Голубцова заступником командувача Повітряних сил.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, пояснивши, що авіаційний компонент Повітряних сил потребує посилення.

Сергій Голубцов / Фото: 831 бригада тактичної авіації

Генерал Голубцов обіймає посаду начальника авіації командування Повітряних сил ЗСУ. У 2011–2015 роках він командував 114-ю бригадою тактичної авіації, у 2022 році очолював повітряне командування “Центр”. 28 лютого 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Має орден Богдана Хмельницького III ступеня (2022) та орден Данила Галицького (2012).