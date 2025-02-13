Суспільство

Зеленський запропонував призначити генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил
13 Лютого 2025 20:23
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Президент Володимир Зеленський запропонував головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському розглянути призначення бригадного генерала Сергія Голубцова заступником командувача Повітряних сил.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, пояснивши, що авіаційний компонент Повітряних сил потребує посилення.

Сергій Голубцов / Фото: 831 бригада тактичної авіації

Генерал Голубцов обіймає посаду начальника авіації командування Повітряних сил ЗСУ. У 2011–2015 роках він командував 114-ю бригадою тактичної авіації, у 2022 році очолював повітряне командування “Центр”. 28 лютого 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Має орден Богдана Хмельницького III ступеня (2022) та орден Данила Галицького (2012).


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