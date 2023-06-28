Суспільство

Зеленський закликав легалізувати медичний канабіс

28 Червня 2023 14:57
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зеленський, ліки

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів легалізувати медичний канабіс, щоб допомогти українцям долати «біль, стрес та травми війни».

“Всі найкращі світові практики, рішення, хоч би якими складними чи незвичними вони були, повинні бути застосовані в Україні, щоб усім українським громадянам не довелося терпіти біль, стрес та травми війни”, – сказав Зеленський, виступаючи в Раді.

Він заявив про необхідність розвивати в Україні галузь ментальної та фізичної реабілітації.

“Зокрема ми повинні нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу”, – сказав президент.

Зазначимо, що законопроект про легалізацію канабісу з медичною метою лежить у Верховній Раді вже більше року.

У лютому комітет рекомендував парламенту його ухвалити.


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