Зеленський відзначив вдалі дії 92-ї омбр з Чугуєва, яка “рухається вперед”

У своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський окремо відзначив бійців 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.

“Особливо хочу відзначити сьогодні 92-гу окрему механізовану бригаду – усіх воїнів цієї бригади, які надзвичайно стійко захищають Сватівський напрямок та вдало відбивають ворожі атаки, рухаючись уперед. Дякую вам, воїни!” – сказав Зеленський.

Він також відмітив хоробрість 110-ї омбр та прикордонників з Чернігова, “які активно протидіють «Шахедам»”.

Нагадаємо, “домашня адреса” 92-ї омбр м. Чугуїв, Харківської області.