Політика

Зеленський утворив військові адміністрації у 19 населених пунктах Запорізької області Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 7 квітня, підписав указ про утворення в рамках виконання закону України “Про правовий режим воєнного стану” військових адміністрацій у 19 населених пунктах Запорізької області. Всі вони знаходяться на окупованих росіянами територіях. Відповідний документ №197/2023 оприлюднено на сайті президента. Генеральному штабу Збройних сил України та Запорізькій обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій. Указ набирає чинності з дня опублікування. Поділитися:



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