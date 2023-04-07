Політика

Зеленський утворив військові адміністрації у 19 населених пунктах Запорізької області

7 Квітня 2023 15:19
12
читать на русском →
Запорізька область

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 7 квітня, підписав указ про утворення в рамках виконання закону України “Про правовий режим воєнного стану” військових адміністрацій у 19 населених пунктах Запорізької області.

Всі вони знаходяться на окупованих росіянами територіях.

Відповідний документ №197/2023 оприлюднено на сайті президента.

Генеральному штабу Збройних сил України та Запорізькій обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня опублікування.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Квітня 2023 15:09
33

На засіданні Ставки обговорювали витік даних про контрнаступ
7 Квітня 2023 14:41
78

У Зеленського прокоментували появу у мережі даних про український контрнаступ
7 Квітня 2023 12:50
43

Сили оборони знищили російський літак Су-25 поблизу Мар’їнки
7 Квітня 2023 12:22
53

У Бахмуті Росія не має стратегічного успіху. Ми знаємо її плани, вона зазнає великих втрат — ЗСУ
7 Квітня 2023 10:36
96

На Одещині посадовець військової частини відбирав у солдат бойові доплати
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
усі думки