Зеленський: Україна посилює дальність ударів по Росії — майже щодня уражається нафтопереробка ворога

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається контрольованою, зокрема на Покровському, Куп’янському, Запорізькому напрямках та на прикордонні Харківщини і Сумщини.

«Ми тримаємо ситуацію, і я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар», — сказав глава держави.

За словами Зеленського, українська армія продовжує посилювати свої можливості у сфері далекобійних ударів. «Є збільшення і щодо відстані, і щодо влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності», — зазначив президент.

Окремо він відзначив успіхи 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, 92-ї окремої штурмової бригади, 127-ї окремої важкої механізованої бригади, а також підрозділів Сил спеціальних операцій, СБУ та Військової служби правопорядку, які знищують окупантів на Куп’янському напрямку.

Президент повідомив, що Україна працює з партнерами в Європі над розширенням програми PURL для збільшення закупівель американської зброї, зокрема систем ППО та далекобійних засобів. «Наступного тижня будемо говорити з партнерами у Європі щодо нових внесків у програму PURL», — уточнив Зеленський.

Також команда Офісу Президента фіналізує нову угоду з кількома країнами про зброю та оборонні технології, яку готували кілька місяців.

Окремо Зеленський подякував прем’єр-міністру Юлії Свириденко та урядовій команді за роботу з партнерами щодо енергетики та постачання газу. За словами президента, вже є результати співпраці з Америкою та Словаччиною, а у Європі має бути «нуль російських енергоресурсів».

«Сигнали з Америки чіткі — вони готові поставити в Європу стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання», — зазначив Зеленський, додавши, що Україна пропонує США спільні проєкти у сфері газової інфраструктури, атомної генерації та енергобезпеки.

Президент також доручив українським дипломатам підготувати зустріч коаліції охочих у Європі для вироблення спільної сильної позиції щодо подальшого тиску на Росію.

«Ми нічого не будемо дарувати агресору і нічого не забудемо. Ця Росія — довготривала загроза, тому нам потрібна така ж довготривала співпраця в Європі, щоб люди могли жити в безпеці», — підсумував Володимир Зеленський.