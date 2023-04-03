Політика

Зеленський: У росіян “ще є час піти, інакше ми їх знищимо”

3 Квітня 2023 14:34
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зеленський, контрнаступ

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі тимчасово окуповані території України будуть звільнені, тож якщо російські війська не підуть звідти, то їх знищать.

Про це він заявив під час поїздки в с. Ягідне Чернігівської області.

Пряма мова Зеленського: “Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо”.

Президент не розповів, коли саме ЗСУ будуть готові до контрнаступу, але запевнив, що військові готуються, “щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю”.


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