Зеленський: У росіян “ще є час піти, інакше ми їх знищимо”

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі тимчасово окуповані території України будуть звільнені, тож якщо російські війська не підуть звідти, то їх знищать.

Про це він заявив під час поїздки в с. Ягідне Чернігівської області.

Пряма мова Зеленського: “Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо”.

Президент не розповів, коли саме ЗСУ будуть готові до контрнаступу, але запевнив, що військові готуються, “щоб бути сильними на бою і деокупувати нашу землю”.