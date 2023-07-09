Політика

Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО

9 Липня 2023 18:31
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зеленський, нато, саміт

Володимир Зеленський ще вирішує, чи їхати на саміт НАТО. Про це заявила віце-прем’єр Ольга Стефанишина виданню “Європейська правда”.

“Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але й до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл”, – сказала вона. За її словами, у Києві ще не знають, що сказано у фінальних документах, які учасникам запропонують підписати за підсумками саміту. А саме від цих фінальних рішень і залежить, чи поїде президент України до Вільнюса.

Про участь Володимира Зеленського у саміті НАТО стало відомо 7 липня: генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що президент України візьме участь у рамках початку нового формату взаємодії України з Альянсом.


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