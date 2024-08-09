Зеленський розповів про “особливо результативне” поповнення обмінного фонду

Президент Володимир Зеленський подякував українським воїнам, які “особливо результативно” беруть росіян у полон протягом трьох днів.

“Я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду – беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону. Це надзвичайно важливо та за минулі три доби – особливо результативно. Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі”, – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Крім того, він додав, що під час засідання Ставки верховного головнокомандувача провели аналіз наших активних дій. Що саме це означає – Зеленський не уточнив.