Суспільство

Зеленський розповів про “особливо результативне” поповнення обмінного фонду
9 Серпня 2024 19:44
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полон
Військовополонених ЗС РФ, які здалися в полон у Курській області / Фото з соцмереж

Президент Володимир Зеленський подякував українським воїнам, які “особливо результативно” беруть росіян у полон протягом трьох днів.

“Я хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду – беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону. Це надзвичайно важливо та за минулі три доби – особливо результативно. Маємо повернути свободу всім нашим людям, які зараз у російській неволі”, – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Крім того, він додав, що під час засідання Ставки верховного головнокомандувача провели аналіз наших активних дій. Що саме це означає – Зеленський не уточнив.


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