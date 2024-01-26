Політика

Зеленський провів засідання Ставки

26 Січня 2024 15:56
читать на русском →
зеленський, ставка

У п’ятницю 26 січня президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій ішлося про ситуацію на фронті питання виробництва та поставок боєприпасів і дронів.

Про це глава держави повідомив в Telegram

“Провів Ставку.

Авдіївка, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших.

Ще один фокус уваги – снаряди. Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування”.

Також Зеленський повідомляє, що заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору. Глава держави каже, що доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Січня 2024 16:49

Всі країни ЄС погодили допомогу Україні на €50 млрд – Шмигаль
26 Січня 2024 15:36

Вулицю Пушкінську у Харкові перейменували у Григорія Сковороди
26 Січня 2024 12:44

ЄС може позбавити Угорщину права голосу, якщо Орбан заблокує допомогу Україні – Politico
26 Січня 2024 11:54

Пісторіус анонсував нові пакети військової допомоги Україні
26 Січня 2024 11:38

В мережі опублікували відео зі знищенням операторів FPV-дронів росіян під Іловайськом
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
усі думки