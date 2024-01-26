Зеленський провів засідання Ставки

У п’ятницю 26 січня президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій ішлося про ситуацію на фронті питання виробництва та поставок боєприпасів і дронів.

Про це глава держави повідомив в Telegram

“Провів Ставку.

Авдіївка, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших.

Ще один фокус уваги – снаряди. Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування”.

Також Зеленський повідомляє, що заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору. Глава держави каже, що доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря.