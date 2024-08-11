Зеленський пропонує заборонити УПЦ московського патріархату

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв “зміцнити духовну незалежність України”, натякнувши, що керівництво країни рухається до фактичної заборони гілки православної церкви, що має зв’язки з Москвою, пише Reuters.

Більшість українців – православні християни, але ця віра розділена на одну гілку, що має традиційні зв’язки з Російською православною церквою, і незалежну церкву, визнану світовою православною церквою з 2019 року.

Після вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року кількість членів незалежної церкви, лояльної до Київського патріархату, збільшилася. Однак пов’язана з Москвою церква зберігає вплив, і українські лідери звинувачують її в пособництві вторгненню і спробах вплинути на громадську думку.

“Я щойно провів нараду – підготовчу – щодо рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність”, – сказав Зеленський у своєму нічному відеозверненні.

“Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежити свободу українців. І рішення для цього мають бути на 100% ефективними. Ми це забезпечимо”.

Минулого року парламент схвалив законопроєкт, який забороняв діяльність релігійних організацій, пов’язаних із центрами впливу “в державі, що здійснює збройну агресію проти України”.

Однак спроба внести минулого місяця проєкт для остаточного затвердження провалилася, і законопроєкт так і залишився без змін.

УПЦ (МП) стверджує, що після вторгнення вона розірвала всі свої зв’язки з Російською православною церквою, яка беззастережно підтримує війну Кремля. Українські лідери оскаржують це твердження.

Проти десятків священнослужителів порушено кримінальні справи, включно з обвинуваченнями в державній зраді. Щонайменше одного священнослужителя відправили в Росію в рамках обміну полоненими.

Деякі українські законодавці також висловили побоювання, що закон може зустріти опір з боку консервативних республіканців у США, найбільшого західного прихильника України, на тій підставі, що він обмежує свободу віросповідання.