Політика

Зеленський представив нового міністра оборони

7 Вересня 2023 12:45
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зеленський, Умєров

Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Рустема Умєрова. Глава держави пояснив, чого чекає від очільника Міноборони.

Президент наголосив, що Міноборони відповідає за координацію всього сектору оборони. Він поставив перед Умєровим три головні завдання:

Цифровізація

Зеленський заявив, що Міноборони повинно скоротити бюрократичні процедури, які забирають час та енергію воїнів.

“Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська”, – зазначив він.

Захист

Глава держави підкреслив, що Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту. Усе, що дає захист, повинно працювати на ЗСУ та безпеку партнерів. За словами президента, це стосується всього – тренування воїнів, медичного забезпечення бригад, забезпечення бою, комунікації з рідними наших воїнів.

Довіра

Окремим і головним пунктом роботи Умєрова президент бачить довіру до рішень Міноборони. Як зазначив Зеленський, це стосується закупівель, постачань, комунікації підрозділів з ланками системи оборони.


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