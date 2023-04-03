Політика

Зеленський побажав Путіну провести решту днів у підвалі з відром замість туалету

3 Квітня 2023 17:20
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Під час робочої поїздки в Чернігівську область Президент України Володимир Зеленський разом із віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком і Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич оглянули наслідки окупації російськими військами села Ягідного та скоєних ними воєнних злочинів.

Глава держави разом з іноземними гостями відвідав школу, у підвалі якої з третього до 30 березня 2022 року окупанти утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі 367 цивільних. Серед заручників було 50 дітей, зокрема кілька немовлят – найменшому було півтора місяця. 11 осіб померли, не витримавши нелюдських умов. Десятьох розстріляли російські окупанти.

“Складно сказати доброго ранку всім… через те, що ми побачили. Хочу подякувати місцевим людям. Вони пройшли катування і шлях героїв. Від дітей до літніх людей. Дякую їм за те, що вижили, змогли дочекатися наших воїнів і розповісти всьому світу про трагедію, яку росіяни разом із їхнім керівництвом принесли на нашу землю”, – сказав він.

Глава держави згадав, що до окупації в селі Ягідне проживало близько 400 людей. 370 із них пройшли підвал місцевої школи (200 квадратних метрів), який загарбники перетворили на катівню. Серед бранців, за свідченнями очевидців, були і немовлята. 11 людей загинули.

«27 днів були у підвалі. Вижили – стоячи й сидячи. 11 людей, на жаль, загинули. І всі ці люди якимось чином у пітьмі жили й чекали повернення України … Можу додати тільки одне: побачивши все це, можу побажати президенту Росії провести решту своїх днів у підвалі і з відром замість туалету», – сказав він.


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