Зеленський обговорив із Макроном підтримку України у сфері оборони й енергетики

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові із президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив питання взаємодії двох країн.

Про це лідери повідомили у Twitter.

Як написав Зеленський, президенти синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 і конференції з підтримки України у Парижі.

“Обговорили реалізацію нашої формули миру з 10 кроків, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України”, – додав він.

Провів телефонну розмову з Президентом 🇫🇷 @EmmanuelMacron. Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту #G7 та конференції з підтримки 🇺🇦 в Парижі. Обговорили реалізацію нашої формули миру з 10 кроків, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2022

Макрон зазначив, що вони із Зеленським обговорювали конференції, які відбудуться у Франція 13 грудня: “першу – міжнародну, щоб задовольнити потреби України пережити зиму, і другу – із французькими компаніями, які займаються відновленням країни”.

“Україна може розраховувати на підтримку Франції доти, доки це необхідно для повного відновлення її суверенітету і територіальної цілісності”, – додав він.