Політика

Зеленський обговорив із Макроном підтримку України у сфері оборони й енергетики

11 Грудня 2022 19:24
16
зеленський, макрон

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові із президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив питання взаємодії двох країн.

Про це лідери повідомили у Twitter.

Як написав Зеленський, президенти синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 і конференції з підтримки України у Парижі.

“Обговорили реалізацію нашої формули миру з 10 кроків, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України”, – додав він.

Макрон зазначив, що вони із Зеленським обговорювали конференції, які відбудуться у Франція 13 грудня: “першу – міжнародну, щоб задовольнити потреби України пережити зиму, і другу – із французькими компаніями, які займаються відновленням країни”.

“Україна може розраховувати на підтримку Франції доти, доки це необхідно для повного відновлення її суверенітету і територіальної цілісності”, – додав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Грудня 2022 10:51
242

У Білорусі проводять мобілізацію і не випускають з країни чоловіків
11 Грудня 2022 18:25
62

Російські неонацисти розвідують інформацію про країни-члени НАТО
11 Грудня 2022 14:57
161

Війна з Росією може тривати десятиліттями через Крим, – WP
11 Грудня 2022 13:51
44

50% української енергетичної інфраструктури пошкоджено російськими обстрілами
11 Грудня 2022 12:55
76

Рада ЄС виділить Україні €18 млрд попри вето Угорщини
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
усі думки