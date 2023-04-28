Політика

Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів на фронт

28 Квітня 2023 13:45
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мобілізація

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали порання.

Про це повідомив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков.

«Є одна із простих рекомендацій Президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залужному – переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб», – сказав Резніков.

Міністр додав, що нещодавно призначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк опікується центрами комплектування та соціальної підтримки. «Він цим займається системно. Реформа центрів комплектації давно вже на часі. Тому ми разом з Міністерством цифрової трансформації розвиваємо проєкт “Оберіг”», – сказав Резніков.

Він уточнив, що, зокрема, проєкт передбачає оцифрування всіх документів, які накопичились, багато документів буде підтягуватись автоматично, наприклад, про одруження. «Якщо ви одружились і не повідомили про це як військовозобов’язаний центр комплектації, то ви порушник закону. Я думаю що 90 відсотків хлопців порушники закону. Система дуже проста – Мін’юст дані дав і все буде підтягуватись автоматично», – зазначив Резніков, додавши, що таким чином буде зменшено навантаження на центри комплектування і вирішиться кадрове рішення. «Там багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і коріннями», – додав він.


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