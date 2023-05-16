Зеленського запросили на саміт Ліги арабських держав

Король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Ліги арабських держав (ЛАД) як почесного гостя, повідомляє Deutsche Presse-Agentur з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Зустріч у верхах відбудеться 19 травня у місті Джидда на заході Саудівської Аравії.

Очікується, що присутність Зеленського дасть змогу обговорити врегулювання війни Росії проти України. Зокрема, можуть бути розглянуті можливі шляхи започаткування переговорів між Москвою та Києвом, зазначили дипломати.