Заяви Медведєва змусили Трампа відправити два атомні підводні човни у “відповідні регіони”

Президент США Дональд Трамп заявив, що наказав розмістити два атомні підводні човни у “відповідних регіонах” у відповідь на ядерні погрози з боку заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

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За його словами, цей крок — “на випадок, якщо ці заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами”. Таким чином він відреагував на коментарі Медведєва, в яких той допустив можливість автоматичного запуску ядерних ракет у відповідь на удар по території РФ.

“Слова мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Я сподіваюся, що цього разу так не станеться”, — додав американський президент.

Напередодні Медведєв написав, що відповідь Росії може бути “непропорційною” та “непередбачуваною”, згадавши про систему ядерного стримування. Трамп назвав ці заяви “вкрай провокаційними”.