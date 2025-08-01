        Політика

        Заяви Медведєва змусили Трампа відправити два атомні підводні човни у “відповідні регіони”

        Федір Олексієв
        1 Серпня 2025 20:14
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        Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS
        Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS

        Президент США Дональд Трамп заявив, що наказав розмістити два атомні підводні човни у “відповідних регіонах” у відповідь на ядерні погрози з боку заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

        Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

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        За його словами, цей крок — “на випадок, якщо ці заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами”. Таким чином він відреагував на коментарі Медведєва, в яких той допустив можливість автоматичного запуску ядерних ракет у відповідь на удар по території РФ.

        “Слова мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Я сподіваюся, що цього разу так не станеться”, — додав американський президент.

        Напередодні Медведєв написав, що відповідь Росії може бути “непропорційною” та “непередбачуваною”, згадавши про систему ядерного стримування. Трамп назвав ці заяви “вкрай провокаційними”.


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