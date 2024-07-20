Заворушення в Бангладеш: поліція вбила десятки протестувальників

На студентських протестах у Бангладеш загинули щонайменше 105 осіб – більше половини з них убила поліція. Про це з посиланням на дані з лікарень повідомляє агентство France Press.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що під час демонстрацій також було поранено понад сімсот осіб, зокрема сотню поліцейських і тридцять журналістів. Репортер Associated Press бачив, як прикордонники і поліцейські стріляли по натовпу з гвинтівок, кидали шумові гранати і застосовували сльозогінний газ. Після цього вулиці були вкриті кулями і плямами крові, розповів журналіст.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав напади на студентів-демонстрантів “шокуючими і неприйнятними” і закликав до розслідування і покарання винних.

Зі свого боку поліція повідомила, що протестувальники взяли штурмом в’язницю в окрузі Нарсінгді, звільнили сотні ув’язнених, а потім підпалили її. Крім того, учасники демонстрацій розгромили і підпалили ще безліч поліцейських і урядових будівель, а також офіси телекомпаній.

У п’ятницю, 19 липня, влада запровадила на території всієї Бангладеш комендантську годину і направила на придушення протестів військових. У країні відзначаються перебої в роботі інтернету. Раніше цього тижня в Бангладеш закрили університети, а в столиці – Дацці – заборонили всі збори і демонстрації.

Протести в Бангладеш загострилися цього тижня. Розчаровані відсутністю робочих місць студенти вимагають скасувати систему квот, згідно з якою 30% державних посад резервується для родичів ветеранів війни за незалежність Бангладеш 1971 року. Незважаючи на розвиток приватного сектору, держслужба вважається в країні більш стабільною і прибутковою. Щороку на три тисячі місць претендують близько 400 тисяч випускників.

Після попередніх масових студентських протестів 2018 року влада призупинила дію системи квот. Однак у червні Верховний суд Бангладеш задовольнив скарги родичів ветеранів і відновив квотування.

На постанову суду було подано апеляцію – рішення щодо неї очікується завтра, 21 липня. Прем’єр-міністр країни Шейх Хасіна, прихильникам якої, як вважається, вигідна система квот, закликала всіх “терпляче чекати судового вердикту”.