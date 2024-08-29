Завод у Пенсильванії нарощує виробництво ключових для України снарядів

Заводу з виробництва боєприпасів у Пенсільванії, який, серед іншого, виготовляє необхідні Україні артилерійські снаряди 155 калібру, збільшив виробництва на 50% і планують вводити в експлуатацію ще більше потужностей.

Американські чиновники оголосили про збільшення виробництва цього тижня та продемонстрували поточну модернізацію цієї фабрики вартістю 400 мільйонів доларів, повідомляє інформаційна агенція АР.

“Зараз ми зосереджені на 155. Це майже все, на чому ми зосереджені. Ми дуже наполегливо працюємо, щоб забезпечити досягнення мети, яку поставив Пентагон”, — сказав представник командувача сухопутними військами Річард Хансен.

За даними уряду, США відправили в Україну понад 3 мільйони артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.