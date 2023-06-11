Завдяки Західному обладнанню українські сили мають тактичні переваги – ISW

Російські джерела стверджували, що українські сили мають тактичні переваги у проведенні штурмів вночі завдяки наданому Заходом обладнанню з кращими системами нічної оптики.

Про це пишуть аналітики ISW.

Відомий російський мілблогер стверджував, що українські сили починають штурм вночі, тому що надане Заходом обладнання забезпечує українські сили «чудовою» оптикою нічного бачення.

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов також стверджував, що нічні штурми дозволяють українським військам ефективніше використовувати техніку, надану Заходом.

Російські джерела широко стверджували, що українські сили почали або посилили напади вночі в останні дні, і українські сили, можливо, все більше використовують переваги, надані західними системами.