Суспільство

Затверджено календарний план національного мультипредметного тесту у 2024 році – Міносвіти

22 Лютого 2024 15:22
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школа
Затверджено календарний план національного мультипредметного тесту / Getty Images

Міністерство освіти і науки України затвердило календарний план національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році. Заплановано проведення основних та додаткових сесій.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти з посиланням на наказ МОН, передає Суспільство.

Тестування проходитиме під час основних і додаткових сесій:

  • основні: 14 травня – 25 червня;
  • додаткові: 11–19 липня.

Відповідно до наказу також передбачено основний та додатковий періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь в НМТ.

Основний етап реєстрації осіб для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 14 березня до 11 квітня включно.

До 15 квітня зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни (змінити предмет на вибір на інший чи змінити населений пункт в Україні / за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ).

У додатковий період (10–15 травня) матимуть змогу зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня.

З 08 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування з 8 липня.

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 2 липня, додаткових сесій – до 26 липня.

У Центрі зазначили, що з міркувань безпеки інформацію про те, де на території України відбудуться тестування, не публікуватимуть ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. Учасникам також рекомендують не розголошувати, де й коли проходитиме тестування.


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