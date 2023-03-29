Суспільство

Заступником міністра оборони Білорусі призначили випускника Харківського військового вузу

29 Березня 2023 07:38
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білорусь

У Білорусі Олександр Лукашенко призначив генерал-майора Андрія Федіна заступником міністра оборони із озброєння – начальником озброєння Збройних Сил.

Відповідний указ Лукашенко підписав 28 березня, повідомляє його прес-служба.

Раніше Федін обіймав посаду першого заступника головнокомандувача Збройних сил – начальника штабу Збройних Сил Білорусі.

52-річний Андрій Федін закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, пише видання «Дзеркало». Служив у білоруській армії на різних посадах, 1999 року став стажером командно-штабного факультету Військової академії Білорусі. Після закінчення навчання призначений старшим офіцером 1-го відділу (організаційно-планово-постачального) бронетанкової служби Збройних Сил Білорусі.


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