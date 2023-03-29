Суспільство

Заступником міністра оборони Білорусі призначили випускника Харківського військового вузу У Білорусі Олександр Лукашенко призначив генерал-майора Андрія Федіна заступником міністра оборони із озброєння – начальником озброєння Збройних Сил. Відповідний указ Лукашенко підписав 28 березня, повідомляє його прес-служба. Раніше Федін обіймав посаду першого заступника головнокомандувача Збройних сил – начальника штабу Збройних Сил Білорусі. 52-річний Андрій Федін закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, пише видання «Дзеркало». Служив у білоруській армії на різних посадах, 1999 року став стажером командно-штабного факультету Військової академії Білорусі. Після закінчення навчання призначений старшим офіцером 1-го відділу (організаційно-планово-постачального) бронетанкової служби Збройних Сил Білорусі. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал