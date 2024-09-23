Зампрокурора Запорізької області викрили на хабарі у 40 тисяч доларів

Правоохоронці викрили заступника прокурора Запорізької області на одержанні 40 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“У межах досудового розслідування встановлено, що заступник обласного прокурора висловила прохання надати неправомірну вигоду та фактично отримала неправомірну вигоду у розмірі 40 тис доларів США за вирішення питання щодо зміни підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна особи та не притягнення до кримінальної відповідальності за результатами досудового розслідування”, – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Попередня правова кваліфікація дій прокурора – ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як пишуть ЗМІ, фігурантка – Наталя Максименко. Її призначили заступницею облпрокурора ще у листопаді 2020-го. В органах прокуратури жінка працює з 2009 року, з 2010 — у Запорізькій області, зокрема на керівних посадах. За два роки до призначення заступницею, Максименко працювала керівником відділу облпрокуратури.

