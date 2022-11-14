Політика

Залужний сказав Міллі, що українські військові не приймуть ніяких перемовин

14 Листопада 2022 21:51
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Залужний, війна

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні поспілкувався телефоном з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Залужний нагадав генералу, що мета Сил оборони – звільнити всю українську землю від російської окупації. “Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна – росія має залишити всі захоплені території”, – заявив Залужний.

Він також поінформував американського колегу про оперативну обстановку та першочергові потреби Сил оборони. “Ситуація на фронті стабільна та контрольована. Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з республікою білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі”, – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку.

Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар‘їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам.

На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони.

Генеральний штаб Збройних Сил України продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань із стабілізації обстановки у визначених операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення прориву противника на ділянках ймовірного наступу.


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