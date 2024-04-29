Західні банки, які залишилися в РФ, сплатили кремлю понад €800 млн податків, – FT

Сім найбільших європейських банків за розміром активів у Росії – Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP – повідомили про сукупний прибуток у понад €3 млрд у 2023 році.

Ці прибутки втричі більші, ніж у 2021 році, і частково згенеровані за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни, повідомляє Financial Times.

Стрибок у прибутковості призвів до того, що європейські банки сплатили близько €800 млн податків порівняно з €200 млн у 2021 році.

За словами журналістів, це є прикладом того, як іноземні компанії, що залишаються в країні, допомагають кремлю підтримувати фінансову стабільність, незважаючи на санкції.