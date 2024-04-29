Економіка

Західні банки, які залишилися в РФ, сплатили кремлю понад €800 млн податків, – FT

29 Квітня 2024 10:08
читать на русском →
росія
Ілюстративне фото / Reuters

Сім найбільших європейських банків за розміром активів у Росії – Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP – повідомили про сукупний прибуток у понад €3 млрд у 2023 році.

Ці прибутки втричі більші, ніж у 2021 році, і частково згенеровані за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни, повідомляє Financial Times.

Стрибок у прибутковості призвів до того, що європейські банки сплатили близько €800 млн податків порівняно з €200 млн у 2021 році.

За словами журналістів, це є прикладом того, як іноземні компанії, що залишаються в країні, допомагають кремлю підтримувати фінансову стабільність, незважаючи на санкції.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Квітня 2024 07:13

Telegram заблокував чат-боти ГУР та СБУ
29 Квітня 2024 08:17

США купили у Казахстана десятки радянських літаків. Їх можуть передати Україні, – Kyiv Post
29 Квітня 2024 07:25

На фронті відбулося понад 130 бойових зіткнень, ворог збільшує тиск на Авдіївському напрямку, – Генштаб
28 Квітня 2024 20:38

Зеленський знову закликав прискорити постачання зброї
28 Квітня 2024 20:05

Українські гімнасти стали чемпіонами Європи
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки