Політика

Захід реагує на нові обстріли РФ українських міст

15 Листопада 2022 18:07
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війна

Внаслідок нових російських обстрілів українських міст та об’єктів енергетичної інфраструктури – “ситуація критична”, повідомили в Офісі президента України.

“Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні”, – написав у Telegram заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Про російські атаки по житлових районах та об’єктах критичної інфраструктури повідомили у Києві, на Львівщині, Вінниччині, Рівненщині, Житомирщині, Полтавщині та Кіровоградщині.

Посол США пані Бріджит Брінк засудила атаки у Twitter і наголосила на незмінній підтримці України з боку Вашингтонга: “Чергова хвиля жорстоких нападів – думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві, та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які місяцями залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу Росії, а також з тими, хто бореться за захист України”.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, який перебуває зараз із візитом у Києві, заявив у Twitter: “(Моє) перебування у Києві та засвідчення жахливої шкоди, завданої цьому місту російською агресією, посилює мою рішучість притягнути винних до відповідальності. Я глибоко переконаний, що ми маємо обов’язок допомагати Україні всіма можливими способами. Оскільки вони борються за свободу, суверенітет і незалежність своєї країни, Україна має виграти цю війну. Будь ласка, знайте, що чи це військова, фінансова чи гуманітарна підтримка, – ви можете й надалі розраховувати на Нідерланди, оскільки ми #StandWithUkraine”.


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