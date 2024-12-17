Загадкові дрони у США породили хвилю теорій змов

У різних регіонах США за кілька тижнів помітили безліч невпізнаних безпілотників, що літали над житловими кварталами, забороненими зонами і критично важливими об’єктами інфраструктури. Дрони спостерігали щонайменше в шести штатах – Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Коннектикуті, Пенсільванії, Вірджинії та Огайо, повідомляє CNN.

Крім того, у Массачусетсі та Каліфорнії провели затримання через польоти дронів поблизу заборонених зон.

Перші скарги на безпілотники, за даними Федерального управління цивільної авіації США, надійшли 18 листопада, коли дрони спостерігали в районі округу Морріс, штат Нью-Джерсі. Надалі безпілотники бачили щоночі, заявив 13 грудня член генеральної асамблеї Нью-Джерсі, республіканець Пол Канітра. Місцеві жителі розповіли, що бачили групи дронів.

Як пише The Wall Street Journal, дрони схожі на ті, що спостерігали рік тому поблизу важливих об’єктів національної безпеки у Вірджинії.

Адміністрація президента США не виявила нічого аномального і не бачить ризиків для національної та громадської безпеки, заявив 16 грудня координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

“За нашими оцінками, серед виявлених на сьогодні безпілотників є і законні комерційні дрони, і аматорські, і дрони правоохоронних органів, і пілотовані літаки, і вертольоти, і навіть зірки, які помилково приймали за дрони”, – сказав Кірбі. За його словами, ФБР все ще перевіряє близько 100 повідомлень про безпілотники, але жодне з них не свідчить про протиправні дії.

У Пентагоні відкинули припущення, що за запусками безпілотників стоять іноземні держави. Про те, що дрони нібито запускають із “материнського корабля” Ірану, що стоїть біля східного узбережжя США, заявив 11 грудня телеканалу Fox News представник республіканців від штату Нью-Джерсі Джефф Ван Дрю. У Пентагоні назвали його слова неправдою. “Немає жодного іранського корабля біля узбережжя Сполучених Штатів, і немає жодного так званого “материнського корабля”, що запускає безпілотники в бік Сполучених Штатів”, – заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Незважаючи на те, що влада США закликає до спокою, регіональні чиновники і політики просять дати більше інформації про безпілотники, а також надати додаткові ресурси для розслідування.

Обраний президент США Дональд Трамп під час прес-конференції 16 грудня заявив, що “уряд знає, що відбувається”. “Наші військові знають, звідки вони (дрони) злетіли. Якщо це гараж, вони можуть зайти просто в нього. Вони знають, звідки він узявся і куди полетів, але чомусь не хочуть коментувати”, – сказав Трамп. У публікації в соцмережах обраний президент закликав адміністрацію Джо Байдена або оприлюднити всю наявну інформацію про дрони, або збивати їх.

Водночас ФБР і поліція штату Нью-Джерсі 16 грудня закликали жителів не стріляти по підозрілих безпілотниках, оскільки це може призвести до загибелі людей, якщо стрілянину відкриють по пілотованих літаках.

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, у США налічується понад один мільйон безпілотників, і тисячі з них щодня літають над американською територією. В управлінні цивільної авіації США зареєстровано близько 792 тисяч безпілотників, половина з них припадає на комерційні дрони, половина – на аматорські.