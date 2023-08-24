За словами Буданова 30% морських дронів, які не знищують росіяни, створюють великі проблеми для флоту РФ

До 70% морських дронів-камікадзе, які Україна застосовує для ураження об’єктів біля окупованого Криму, російські окупаційні війська знищують, проте третина досягає своїх цілей і завдає шкоди ворожим кораблям.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Керівник ГУР відмовився назвати кількість дронів, які використовує Україна, чи завдань, які вони виконують. За його словами, дронів багато.

“Зі зрозумілих причин, скільки цих дронів, сказати не можна. Але, як ви бачити, наші нарізки, ті, що роблять ЗСУ, те, що СБУ оприлюднює, просто порахуйте, скільки це плюс-мінус має бути. Давайте так скажемо: це багато. Це насправді багато.

Наскільки це все ефективно працює? Оскільки є реальні нанесені втрати і ціна такого дрону, і ціна бойового корабля – неспівставні, то можна сказати, що це – досить ефективний спосіб.

Але, зрозуміло, 60%, може, навіть 70% вони знищують. Це правда. Немає чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема – у тих 30%”.

За словами Буданова, бувають випадки, коли дрон знищують поруч із російським кораблем, і тоді корабель іде “на довготривалий ремонт”.

“До прикладу історія, коли скутери морські зайшли в акваторію бухти Севастополя. Відомий був випадок. Його знищили. При підході до фрегата “Адмірал Ессен”, прямо при підході. Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію – невдало, здавалося.

Але від вибухової хвилі, оскільки його знищили приблизно за 100 метрів від корабля, а заряд досить-таки потужний, і уламками було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт. 3,5 місяці простояв в доку”.

Керівник ГУР назвав морські дрони ефективною зброєю для стримування.

“Це не є зброєю наступу. Зрозуміло, ними неможливо наступати. Але паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, в принципі і сталося – це вже досягнуто. Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять”, – сказав Буданов.

За його словами, Україна вже освоїла “нормальне таке серійне виробництво” згаданих дронів. “Це не як робили у гаражах – один-два. Це не так. Нормальне серійне виробництво йде”, – додав він.