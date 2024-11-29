За останні дві масовані атаки на українську енергосистему Росія використала близько 400 ракет і дронів 

Росія застосувала понад 200 ракет і майже стільки ж ударних дронів під час двох останніх масованих атак на українську енергосистему, які відбулися 17 і 28 листопада.

Про це повідомили в Укренерго.

“Окупанти намагаються знищити українську енергосистему, використовуючи сотні ракет і дронів. Але після кожної великої атаки ми одразу розпочинаємо відновлення. Запас обладнання, про який ми раніше згадували, виявився правильним рішенням”, – заявив т.в.о. голови правління НЕК “Укренерго” Олексій Брехт.

Він зазначив, що не завжди вдається відновити все оперативно, адже пошкодження можуть бути значними.

Водночас в Укренерго додали, що після двох поспіль масованих атак енергосистема України знову відновлюється. Компанія також закликала громадян дотримуватись рекомендацій щодо економії електроенергії.