Суспільство

За останні дві масовані атаки на українську енергосистему Росія використала близько 400 ракет і дронів 
29 Листопада 2024 19:32
читать на русском →
ракети, Укренерго
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Росія застосувала понад 200 ракет і майже стільки ж ударних дронів під час двох останніх масованих атак на українську енергосистему, які відбулися 17 і 28 листопада.

Про це повідомили в Укренерго.

“Окупанти намагаються знищити українську енергосистему, використовуючи сотні ракет і дронів. Але після кожної великої атаки ми одразу розпочинаємо відновлення. Запас обладнання, про який ми раніше згадували, виявився правильним рішенням”, – заявив т.в.о. голови правління НЕК “Укренерго” Олексій Брехт.

Він зазначив, що не завжди вдається відновити все оперативно, адже пошкодження можуть бути значними.

Водночас в Укренерго додали, що після двох поспіль масованих атак енергосистема України знову відновлюється. Компанія також закликала громадян дотримуватись рекомендацій щодо економії електроенергії.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Листопада 2024 20:24

З 1 грудня підприємства зможуть бронювати нових працівників 
29 Листопада 2024 19:32

За останні дві масовані атаки на українську енергосистему Росія використала близько 400 ракет і дронів 
29 Листопада 2024 18:16

Тимочко: З наступного року всі чоловіки зобов’язані пройти військову підготовку 
29 Листопада 2024 17:26

Державний борг України зріс на 4,35 мільярди
29 Листопада 2024 16:37

Німеччина пропонує розгорнути у Польщі системи ППО Patriot 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки