Суспільство

За минулу добу ЗСУ знищили 770 окупантів та 32 артсистеми ворога Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували 770 загарбників, 32 артилерійські системи ворога, 29 безпілотників та 9 ББМ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно склали: особового складу − близько 231 030 (+770) осіб ліквідовано,

танків − 4 059 (+2) од,

бойових броньованих машин − 7 908 (+9) од,

артилерійських систем − 4 252 (+32) од,

РСЗВ − 647 (+6) од,

засобів ППО − 394 (+3) од,

літаків − 315 (+0) од,

гелікоптерів − 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 602 (+29) од,

крилатих ракет − 1 264 (+0) од,

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 843 (+9) од,

спеціальної техніки − 590 (+0) од.



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