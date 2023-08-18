За минулу добу Сили оборони знищили 460 окупантів

Протягом 17 серпня Сили оборони знищили 460 загарбників, 24 артилерійські системи та 3 танки противника.
Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 256510 (+460) осіб ліквідовано,
- танків – 4332 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 8410 (+12) од,
- артилерійських систем – 5193 (+24) од,
- РСЗВ – 714 (+0) од,
- засобів ППО – 486 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4276 (+4),
- крилатих ракет – 1406 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7658 (+17) од,
- спеціальної техніки – 783 (+10).