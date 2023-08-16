За минулу добу на фронті відбулось 30 зіткнень

Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що минулої доби між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 30 бойових зіткнень.

Учора росіяни завдали 42 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснили 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

“У ніч проти 16 серпня російська армія завдала авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ”, — додали у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ завдала авіаційних ударів в районі Атинського, Яструбиного та Павлівки Сумської області. Здійснила мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Хотіївка, Грем’яч Чернігівської області; Ситне, Шалигине, Степне, Угроїди, Попівка Сумської області та Гранів, Плетенівка, Охрімівка, Крейдянка, Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдала авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанів Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Куп’янськ, Піщане, Чернещина Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Колодязі та Сіверськ Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗС РФ завдали авіаційних ударів в районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Семенівка, Яснобродівка, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Богоявленка, Золота Нива, Урожайне, Благодатне, Нескучне та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Росія завдала авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Білогір’я, Лук’янівське, П’ятихатки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Миколаївки та Садового Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали такі населені пункти як Понятівка, Херсон, Новодмитрівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.