За два тижні російські ДРГ сім разів намагалися потрапити на територію України — Наєв

За два тижні російські диверсійно-розвідувальні групи сім разів намагалися потрапити на територію України.

Про це сказав командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він розповів, що російські диверсійно-розвідувальні групи заходять з Брянської, Курської та частково Бєлгородської областей рф у смугах Чернігівської, Сумської області та Богодухівського району Харківської області.

«Загалом за два тижні було 7 намагань ворога потрапити на територію України. У 5 випадках нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити такі наміри ворога, завдати вогневе ураження і ворог, зазнавши втрат, відступив», — сказав Наєв.