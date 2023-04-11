Політика

За добу знищено 500 загарбників і багато військової техніки

11 Квітня 2023 08:32
38
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 179320 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3644 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7038 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2765 (+15) од,
  • РСЗВ – 535 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 282 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2332 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5620 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 316 (+5).

Дані уточнюються.


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