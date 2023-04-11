Політика

За добу знищено 500 загарбників і багато військової техніки Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 179320 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3644 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 7038 (+10) од,

артилерійських систем – 2765 (+15) од,

РСЗВ – 535 (+1) од,

засоби ППО ‒ 282 (+0) од,

літаків – 307 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2332 (+9),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5620 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 316 (+5). Дані уточнюються. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал