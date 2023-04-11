За добу знищено 500 загарбників і багато військової техніки

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 179320 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3644 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7038 (+10) од,
- артилерійських систем – 2765 (+15) од,
- РСЗВ – 535 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 282 (+0) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2332 (+9),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5620 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 316 (+5).
Дані уточнюються.
Поділитися: