Політика

За добу знищено 22 танки і 740 окупантів – Генштаб

28 Жовтня 2023 08:47
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 298420 (+740) осіб,
  • танків ‒ 5167 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23) од,
  • артилерійських систем – 7180 (+18) од,
  • РСЗВ – 834 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 558 (+2) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 1541 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1011 (+0).

Дані уточнюються.


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