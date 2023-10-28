За добу знищено 22 танки і 740 окупантів – Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 298420 (+740) осіб,
- танків ‒ 5167 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23) од,
- артилерійських систем – 7180 (+18) од,
- РСЗВ – 834 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 558 (+2) од,
- літаків – 320 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9),
- крилаті ракети ‒ 1541 (+3),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 1011 (+0).
Дані уточнюються.