Політика

За добу Сили оборони знищили 9 танків, літак і близько тисячі орків

14 Жовтня 2023 09:14
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

Як повідомляє командування, з 24.02.22 по 14.10.23 орієнтовно втрати ворога склали:

  • особового складу ‒ близько 286890 (+970) осіб,
  • танків ‒ 4940 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9337 (+24) од,
  • артилерійських систем – 6833 (+26) од,
  • РСЗВ – 811 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 547 (+1) од,
  • літаків – 317 (+1) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5265 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 1531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9225 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 971 (+4).

Дані уточнюються.


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