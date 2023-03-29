За добу Сили оборони ліквідували 610 рашистів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 29.03.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 172340 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3609 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0) од,
- артилерійських систем – 2659 (+6) од,
- РСЗВ – 526 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 277 (+0) од,
- літаків – 306 (+1) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 288 (+1).
Дані уточнюються.
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