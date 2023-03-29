Суспільство

За добу Сили оборони ліквідували 610 рашистів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 29.03.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 172340 (+610) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3609 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0) од,

артилерійських систем – 2659 (+6) од,

РСЗВ – 526 (+1) од,

засоби ППО ‒ 277 (+0) од,

літаків – 306 (+1) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 288 (+1). Дані уточнюються. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал